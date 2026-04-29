La CGT convocó a una movilización en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará una movilización hacia Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, con eje en la defensa del empleo y los derechos laborales.

La concentración está prevista para las 15, aunque desde el mediodía comenzarán a llegar columnas desde distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los principales reclamos, la central obrera expresa su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y manifiesta su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.

Además, la jornada incluirá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco, en el marco de una convocatoria que busca reunir a trabajadores bajo consignas vinculadas al trabajo digno, el salario justo y la protección de derechos.

Se prevé un importante despliegue en el centro porteño, con posibles cortes de tránsito y modificaciones en el transporte público en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.