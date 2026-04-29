Trasladaban a chicos en un colectivo sin habilitación y en estado crítico

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, retiró de circulación un colectivo que trasladaba a jugadores de divisiones infantiles de un club de fútbol platense en condiciones que ponían en riesgo su seguridad.

El operativo se realizó en Plaza Moreno, en el centro de La Plata, junto a la Patrulla Municipal.

Allí, los fiscalizadores de la Subsecretaría de Transporte Terrestre detectaron que la unidad no contaba con la habilitación correspondiente ni con la documentación obligatoria para prestar el servicio, como seguro y VTV vigentes.

Durante la inspección, se constató que el vehículo presentaba neumáticos con desgaste extremo, completamente lisos, comprometiendo la adherencia y la estabilidad. Además, la puerta trasera y la salida de emergencia se encontraban obstruidas con un elemento metálico, impidiendo su uso ante una eventual evacuación.

A su vez, el colectivo carecía de cinturones de seguridad tanto para los pasajeros como para el conductor, y los asientos estaban en avanzado estado de deterioro, con roturas que dejaban expuesta su estructura interna.De inmediato, se dispuso el retiro de la unidad y el traslado de los menores a un vehículo escolar habilitado para que pudieran continuar su viaje de forma segura.

“Estamos hablando de una unidad sin habilitación, sin la documentación obligatoria y con fallas graves de seguridad que ponían en riesgo a los chicos», expresó Martin Marinucci, ministro del área.

Agregó: “Esto responde a una decisión muy clara que nos marca el gobernador: estar presentes, cuidar a las y los bonaerenses y no mirar para otro lado cuando hay situaciones que ponen en riesgo la vida. Por eso reforzamos los controles todos los días. Porque prevenir también es cuidar.”

CONTROLES EN LA PROVINCIA

Desde el Ministerio de Transporte continúan los operativos de fiscalización en rutas, accesos y terminales, con el objetivo de prevenir riesgos, garantizar condiciones seguras de traslado y desalentar la circulación de vehículos irregulares.

Los controles abarcan tanto el transporte de pasajeros como de cargas, verificando la documentación, el estado de los vehículos y las condiciones de los conductores.

Además, mediante balanzas dinámicas, se controla el peso de camiones para evitar sobrecargas, prevenir siniestros y proteger la infraestructura vial.

gba.gob.ar