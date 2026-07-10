Ahora Enfrentamiento en Moreno centro sur: un delincuente muerto

El suceso se produjo pasadas las 7 de la mañana de este viernes 10 de julio sobre la calle Ituzaingó entre Dardo Rocha y Saénz Peña del casco céntrico sur de Moreno.

La información preliminar indica que cuatro delincuentes intentaron asaltar a un hombre, quién resultó ser Policía Federal. Todos iban caminando.

El agente, que vestía de civil, sacó el arma reglamentaria, luego de identificarse, y se habría producido un tiroteo. Uno de los hampones recibió un disparo en la cabeza. Murió en el lugar.

El oficial resultó ileso. Interviene la UFI 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Martín Borgnia.

Borgnia no tomó temperamento contra el policía.