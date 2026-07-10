Los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez celebraron su 69° aniversario

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez celebró su 69° aniversario, en una jornada de reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio de quienes forman parte de la institución.Durante el encuentro también se destacó un momento especial: los 50 años de servicio a la comunidad del comandante Fernando Aguirre, un vecino reconocido por su dedicación y entrega.

La celebración fue una oportunidad para agradecer el trabajo permanente de las y los Bomberos Voluntarios rodriguenses, quienes con esfuerzo, solidaridad y compromiso acompañan a la comunidad ante cada emergencia, incluso llevando su labor de rescate a otros lugares, como ocurrió con su participación en Venezuela.

El aniversario reafirma el valor de una institución que representa la unión, el compromiso y el espíritu solidario al servicio de la sociedad.

Municipalidad de General Rodríguez