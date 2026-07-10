Nuevo encuentro del Consejo Consultivo contra las Violencias de Género de General Rodríguez

Se llevó adelante una nueva reunión del Consejo Consultivo contra las Violencias de Género de General Rodríguez, un espacio de articulación y trabajo conjunto entre distintos sectores de la comunidad.

Durante la jornada, las y los representantes participantes avanzaron en la planificación de una nueva instancia de formación destinada a vecinas y vecinos, con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje y la prevención de las violencias por razones de género.

Desde este espacio se continúa promoviendo la participación, el intercambio y la construcción colectiva de políticas que contribuyan a una comunidad más justa e igualitaria.

Municipalidad de General Rodríguez