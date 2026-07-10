Detuvieron a un hombre por el robo de bicicletas en un comercio de General Rodríguez

Durante la recorrida, los efectivos localizaron un automóvil Fiat Mobi en la zona de Ruta 24 y Acceso Oeste, que transportaba en su techo dos bicicletas marca Rydeth con características coincidentes con las sustraídas.

Un hombre de 42 años fue detenido tras ser sorprendido cuando trasladaba dos bicicletas que habían sido robadas de un comercio ubicado en las inmediaciones de la parada Los Abuelitos.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Comando de Patrullas y el Municipio.

Luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo en un local situado sobre Ruta 7 y calle Vega, personal policial inició un operativo de búsqueda.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 1ª, mientras que las bicicletas fueron restituidas a su propietario. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 10.

Desde el Municipio se destacó la importancia del trabajo articulado con las fuerzas de seguridad para fortalecer la prevención del delito y continuar mejorando la seguridad de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez