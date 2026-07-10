En lo que va del año, CNRT colaboró en 4.845 investigaciones judiciales para la búsqueda de personas

En este sentido, CNRT responde a los requerimientos formulados por juzgados y fiscalías de todo el país, suministrando información sobre la existencia de viajes interurbanos realizados por personas que están siendo buscadas en el marco de causas judiciales. Esta tarea constituye un aporte fundamental para el avance de las investigaciones que tramitan tanto en la Justicia ordinaria como en la federal.

De esta manera, durante el primer semestre del año, el organismo registró un crecimiento sostenido en la cantidad de respuestas positivas a requerimientos judiciales.

En enero se colaboró en 556 casos; en febrero, 585; en marzo, 919; en abril se alcanzó el registro más alto del año con 971 casos; en mayo, 845; y en junio 969 casos, totalizando 4.845 colaboraciones en investigaciones judiciales.

Este trabajo se desarrolla de manera permanente como parte del compromiso de la CNRT con la seguridad y la cooperación interinstitucional, poniendo a disposición de la Justicia información vinculada al transporte automotor de pasajeros cuando es requerida en el marco de investigaciones judiciales.

La experiencia y el trabajo realizado por el organismo también motivaron su participación en reuniones del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y en diversas actividades de relevancia institucional vinculadas a la prevención e investigación de estos delitos.

La CNRT mediante la articulación con el Poder Judicial, contribuye con herramientas de información que fortalecen las investigaciones y colaboran en la búsqueda de personas en todo el territorio nacional.

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