Milei destacó el respaldo de los gobernadores y reafirmó el compromiso con un federalismo que fortalezca la autonomía provincial

En el marco de la Vigilia por el 210º Aniversario de la Independencia Nacional, realizada en la Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, el presidente Javier Milei destacó los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia económica e institucional, agradeció el acompañamiento de los gobernadores en las reformas impulsadas por el Ejecutivo y ratificó el compromiso de avanzar hacia un verdadero federalismo que devuelva autonomía y protagonismo a las provincias.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la Argentina «es hoy diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años» y repasó las principales transformaciones impulsadas por la gestión, entre ellas la eliminación del déficit fiscal y cuasifiscal, el levantamiento del cepo cambiario, la reducción de la pobreza, el regreso del crédito hipotecario, la eliminación de los piquetes, la baja de impuestos, la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas económicas e institucionales orientadas a recuperar la estabilidad y promover la inversión.

En ese sentido, remarcó que estos resultados fueron alcanzados «con un Poder Ejecutivo Nacional con el menor poder parlamentario de la historia» y expresó su reconocimiento a los mandatarios provinciales por el acompañamiento brindado durante este proceso.

«Quiero agradecer a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando adelante y que el país necesitaba, y sigue necesitando desesperadamente», afirmó el Presidente, al tiempo que destacó el respaldo recibido para impulsar medidas estructurales y avanzar en las reformas comprometidas en el Pacto de Mayo.

Asimismo, Milei sostuvo que el objetivo del Gobierno es consolidar un federalismo auténtico, basado en la recuperación de la autonomía provincial y en el desarrollo de las economías regionales.

En esa línea, señaló que durante décadas el Estado Nacional limitó el crecimiento del interior mediante regulaciones, impuestos y restricciones que condicionaron el potencial productivo de las provincias, y aseguró que la actual gestión trabaja para revertir ese modelo.

El Presidente afirmó que el camino iniciado busca «quitarle la bota del cuello a las provincias», devolverles las herramientas para impulsar su crecimiento y construir un esquema de federalismo «verdadero, genuino e independiente del poder nacional», donde cada jurisdicción pueda desarrollar plenamente sus recursos y generar prosperidad para sus habitantes.

Además, ratificó que el Gobierno continuará impulsando la agenda de reformas presentada al Congreso, entre ellas la modificación del Régimen de Zona Fría, la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, la Reforma Política y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, junto con iniciativas destinadas a fortalecer la protección de la propiedad privada, promover nuevas inversiones y consolidar el equilibrio fiscal.

El jefe de Estado encabezó la ceremonia acompañado por integrantes del Gabinete nacional, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, y autoridades del gabinete provincial, quienes participaron de la vigilia conmemorativa realizada en la Casa Histórica de la Independencia.

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