Alcoholemia fuera de escala en Navidad: intervención de transporte bonaerense

Durante la jornada de controles navideños, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un conductor con una alcoholemia imposible de medir En el marco de los controles viales desplegados, el Ministerio de Transporte bonaerense detectó un grave episodio de conducción temeraria en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 64,5. Agentes de la cartera que conduce Martín Marinucci intervinieron ante el aviso de la Policía Vial del distrito costero y detuvieron a un conductor que realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Al realizar el test correspondiente, los dispositivos arrojaron “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los equipos. Se trata de una alcoholemia ampliamente superior al límite permitido por la Ley de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se retuvo el vehículo y se aguardó la llegada de un conductor alternativo, mientras el infractor quedó a disposición del proceso judicial. Cabe destacar que, con niveles superiores a 3,00 g/l, el organismo humano sufre una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones incompatibles con cualquier conducción segura. Desde el Ministerio de Transporte remarcan que estos controles buscan prevenir siniestros viales y evitar tragedias que se producen por decisiones irresponsables al volante.

