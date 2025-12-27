Tarde de alegría y espíritu navideño en Merlo

Vecinos y niños vivieron una tarde recreativa junto a Papá Noel en la Plaza La Rotonda de Parque San Martín. Hubo feria de emprendedores y entrega de regalos para los más chicos.

En la jornada, organizada por la Subsecretaría de Cultura, los chicos conocieron a Papá Noel, le entregaron sus cartitas y recibieron regalos.A lo largo de la tarde, el lugar se llenó de familias que se acercaron a compartir un momento distinto, en un ambiente emotivo y lleno de alegría con los más chicos.

La actividad formó parte de las propuestas gratuitas que el Gobierno del Pueblo de Merlo organizó para la época navideña para los vecinos y vecinas.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura. Dirección: Colón esq. Riobamba. Primer Piso. Teléfono: (0220) 483-2403/ 485-4213 / 486-3241

merlo.gob.ar