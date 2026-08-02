Alerta habitacional: casi el 8% de las personas con discapacidad vive en condiciones críticas

Un informe de la Fundación Tejido Urbano analizó las condiciones habitacionales de las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y señaló que persisten dificultades vinculadas al acceso a viviendas adecuadas, la accesibilidad y los servicios básicos.

El relevamiento indicó que el 27% de las personas con discapacidad vive en hogares con algún grado de hacinamiento, mientras que el 7,8% atraviesa situaciones de hacinamiento crítico.

Además, el estudio detalló que el 6,9% reside en viviendas sin servicios esenciales como agua, luz o gas, y que más de una cuarta parte de los hogares necesita realizar adaptaciones vinculadas con la discapacidad de alguno de sus integrantes.

La falta de accesibilidad también se refleja en el entorno: el 33,7% de las personas con discapacidad vive en calles de tierra o mejoradas, una condición que puede dificultar la movilidad y el acceso a espacios públicos.

El informe destacó la importancia de las políticas habitacionales y de accesibilidad para garantizar mayor autonomía, y recordó que la legislación vigente establece cupos y criterios específicos para contemplar a este sector de la población.

Según el relevamiento, en Argentina hay 1.684.727 personas con CUD, de las cuales 678.237 viven en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40,3% de los casos registrados.