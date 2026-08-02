La PFA detuvo a tres hombres acusados de venta de drogas en la zona oeste del conurbano bonaerense

En el marco de un procedimiento en lo referente a la lucha contra el narcotráfico, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a tres sujetos pertenecientes a una banda narcocriminal que operaba en el partido de Merlo.

La presente causa tuvo su génesis en febrero del corriente año a partir de un requerimiento de la Unidad Funcional De Instrucción Y Juicio N° 9 de la Fiscalía General De Morón, a cargo del Dr. Emiliano Hugo Reggiani a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta institución solicitando que se realicen tareas investigativas por posibles maniobras de comercialización de estupefacientes en la zona de Parque San Martin ubicado dentro de dicho partido.

En consecuencia, los detectives de la dependencia actora comenzaron con los rastrillajes y análisis de datos, constatando la existencia de dos domicilios ubicados en las calles Rawson y Montegrande Arenales respectivamente, utilizados por tres hombres para el acopio, fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana al menudeo.

Con el material probatorio aportado por los federales, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo del Dr. Ricardo Julio Fraga ordeno el allanamiento a los inmuebles.

Durante el procedimiento se logró la detención de los involucrados, argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron grandes cantidades de dosis de marihuana y cocaína, elementos de corte y fraccionamiento de la droga, 1 revolver calibre 32 largo, 1 pistola replica, varias municiones de distintos calibres,1 chaleco antibalas, dinero en efectivo y 4 teléfonos celulares.

Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Con info PFA