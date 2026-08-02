Un policía de civil mató a un delincuente que intentó robarle el auto en La Matanza

Un efectivo de la Policía Bonaerense abatió a uno de los sospechosos que intentó robarle el vehículo mientras se encontraba junto a su familia en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de Calderón de la Barca y Tinogasta, en medio del temporal que afectaba a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de un comercio cercano.Según la investigación inicial, el policía de civil había estacionado su Peugeot 208 cuando un Peugeot 307 negro llegó al lugar.

Del vehículo descendieron varios hombres armados que habrían intentado sustraerle el automóvil.Ante la situación, el efectivo se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria y efectuó disparos. Uno de los presuntos asaltantes recibió un impacto cuando se dirigía hacia la puerta del conductor y murió a pocos metros del lugar.

Mientras uno de los integrantes de la banda escapó a pie, otro huyó en el vehículo utilizado para el hecho, que según las primeras averiguaciones tenía pedido de secuestro por robo.Tras el episodio, la familia del efectivo —una mujer con un bebé y otros dos menores— buscó refugio en un comercio de la zona, mientras el policía dio aviso a las autoridades.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, encabezada por el fiscal Diego Rulli.