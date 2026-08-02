Salud

La Maternidad Estela de Carlotto realizó un nuevo ateneo para fortalecer la formación de los equipos de salud

Posted on by rodrigos
01
Ago

Profesionales de la Maternidad Estela de Carlotto participaron de un nuevo Ateneo institucional, una jornada destinada al intercambio de experiencias, el análisis de casos clínicos y la actualización permanente de conocimientos.

En esta oportunidad, el Servicio de Urología presentó un reporte de caso que permitió abordar distintos aspectos del diagnóstico y tratamiento, favoreciendo el trabajo interdisciplinario entre los equipos de salud.

Estos espacios de formación continua contribuyen a fortalecer las prácticas asistenciales y a seguir promoviendo una atención de calidad, segura y centrada en las necesidades de cada paciente.

Maternidad Estela de Carlotto