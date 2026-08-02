Kicillof inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Luján

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Coronel Manuel Dorrego” en el municipio de Luján.

Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Leonardo Boto.

En ese marco, Kicillof destacó: “Este Centro de Atención Primaria de la Salud tiene que ver con nuestra forma de integrar el sistema sanitario: buscamos que la atención no esté solo en el hospital para casos de emergencia, sino que haya un abordaje cotidiano, comunitario y enfocado en la prevención”. “Mientras Milei ha paralizado toda la obra pública, nosotros demostramos que con el esfuerzo de todos podemos seguir invirtiendo en la salud de un pueblo que no acepta la lógica del ‘sálvese quien pueda’”, agregó.

“Tenemos un Gobierno nacional que no solo no recorre los hospitales y las escuelas, sino que está a mil kilómetros de distancia de las problemáticas reales y de la tragedia productiva que está generando con sus políticas”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Frente a una verdadera catástrofe social, nuestra respuesta es potenciar un Estado bonaerense que sigue brindando soluciones con obras y nuevos patrulleros para cuidar a nuestra gente”.

Con una inversión de $2.259 millones, el CAPS ubicado en el barrio El Ombú cuenta con seis consultorios, vacunatorio, enfermería, farmacia y SUM. Además, la sede brindará servicios de diabetología, obstetricia, psicología, odontología, diagnóstico por imágenes y fortalecerá la entrega de métodos anticonceptivos.Por su parte, Kreplak remarcó: «Llevamos inaugurados 210 CAPS en nuestra gestión, lo que da cuenta de una inversión histórica para concebir la salud como una prioridad absoluta en la Provincia”.

“Además, mientras el Gobierno nacional elimina el programa Remediar, este centro cuenta con ‘Medicamentos Bonaerenses’, una herramienta que asegura el acceso gratuito de insumos para todos y todas”, agregó.

“Este nuevo CAPS viene a complementar el proceso de fortalecimiento de la salud que venimos llevando adelante en nuestro distrito: hemos logrado ampliar la cobertura y sumar equipamiento para garantizar una atención de calidad gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno provincial”, subrayó Boto.Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, hicieron entrega de cuatro patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en distintos barrios del distrito.

Por último, Kicillof concluyó: “En la provincia de Buenos Aires seguimos mostrando que no vamos a someternos a la idea de la motosierra: aquí nadie baja los brazos porque sabemos que hay otro camino posible, que se construye con solidaridad y entre todos”.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; el subjefe de la Policía provincial, Leandro María

gba.gob.ar