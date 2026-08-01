Educación

Avanzan las tareas de mantenimiento en escuelas de General Rodríguez

Posted on by rodrigos
01
Ago

En el marco del programa «Me Gusta Mi Escuela», continúan los trabajos de mantenimiento y puesta en valor en establecimientos educativos de gestión pública de General Rodríguez, con el objetivo de que las instituciones estén en condiciones para el regreso a clases.

En los últimos días se llevaron adelante tareas de limpieza, corte de pasto, pintura y desagote cloacal en la Escuela Secundaria N.º 2 «José Hernández» y en los jardines de infantes N.º 903 y N.º 930.

Las acciones se desarrollan de manera articulada con organizaciones de la comunidad y forman parte de un plan que alcanza a escuelas y jardines del distrito, buscando mejorar las condiciones de los espacios educativos para estudiantes, docentes y personal de cada institución.

Municipalidad de General Rodríguez