Avanzan las tareas de mantenimiento en escuelas de General Rodríguez

En el marco del programa «Me Gusta Mi Escuela», continúan los trabajos de mantenimiento y puesta en valor en establecimientos educativos de gestión pública de General Rodríguez, con el objetivo de que las instituciones estén en condiciones para el regreso a clases.

En los últimos días se llevaron adelante tareas de limpieza, corte de pasto, pintura y desagote cloacal en la Escuela Secundaria N.º 2 «José Hernández» y en los jardines de infantes N.º 903 y N.º 930.

Las acciones se desarrollan de manera articulada con organizaciones de la comunidad y forman parte de un plan que alcanza a escuelas y jardines del distrito, buscando mejorar las condiciones de los espacios educativos para estudiantes, docentes y personal de cada institución.

Municipalidad de General Rodríguez