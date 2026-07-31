Intento de “escruche” en La Fortuna: los delincuentes escaparon cuando se despertaron los moradores

El suceso se produjo el pasado sábado 25 de julio. Comenzó a las 2:38 cuando apareció en escena un vehículo gris (presumiblemente un Kia Rio) con cinco ocupantes. Después de varios minutos de espera, tres de ellos ingresaron en una propiedad ubicada sobre la calle Aeronáutica Argentina entre Manuel Gálvez y Ricardo Gutiérrez del barrio La Fortuna de Trujui, a la vuelta de la comisaría de esa localidad morenense. Un delito que en la jerga delictiva se conoce como “escruche”. Todos estaban encapuchados y la patente del auto no se observa por la calidad del video. A las 3:08 una cámara de vigilancia los captó escapando. Un vecino nos relató que hicieron tanto ruido al intentar forzar una ventana, que despertaron a los dueños de la casa. Las víctimas activaron la alarma y esto motivó la huida de los malvivientes.