Se jugó en General Rodríguez la Copa de Invierno de Fútbol Infantil

El pasado sábado 25 de julio se desarrolló, en las instalaciones de “La Caprichosa”, la Copa de Invierno para las categorías 2016 y 2017 de futbol masculino y femenino con las escuelitas que participaron del programa “Merendar”.

Una jornada que arrancó por la mañana, con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Mauro García, el encargado del área de Deportes, Juan Ávila y los representantes de cada una de las escuelitas que participaron: Parque Granaderos, Parque Real, Libertad de Malvinas, Unión y Progreso, San Bernardo, Club Marín, Edebi, Parque Irigoyen, Marabó, Sportivo Victoria, Deportivo Mi Rincón, El Lobito y Ombú, en la rama masculina. Mientras que Atlético General Rodríguez, El Lobito, Libertad de Malvinas y Unión y Progreso, dentro de la femenina.

La misma se trató de una continuidad de lo que había sido en el mes de febrero la primera jornada del programa “Merendar”, en aquella oportunidad, en las instalaciones de La Pepa, en el barrio Bicentenario. Y tuvo como objetivo el acercamiento de la dirección de deportes y el Municipio, para con las escuelitas locales y los barrios a los cuales representan.

“Hicimos una copa de invierno, que tiene como fin consolidar el vínculo con las escuelitas, premiando el ‘fair play’ sobre todas las cosas y disfrutar de una jornada de fútbol y unión entre las distintas escuelitas”, manifestó Juan Ávila.

Dentro de los resultados, Parque Irigoyen fue el ganador en los varones y Atlético General Rodríguez en las mujeres.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez