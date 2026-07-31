Tres de cada cuatro estudiantes argentinos completan la escuela secundaria

El 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años finalizó la escuela secundaria, según un informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación.

Si bien el porcentaje mostró una mejora en la última década, el país se ubica en el quinto lugar entre nueve naciones de América Latina relevadas.

El estudio señala que la terminalidad del nivel secundario creció 12,7 puntos porcentuales entre 2014 y 2024. Sin embargo, Argentina aún se encuentra por detrás de Perú, Chile, Ecuador y Colombia, aunque supera a Brasil, Paraguay, México y Uruguay.

El informe también advierte que las posibilidades de completar los estudios continúan fuertemente vinculadas al nivel socioeconómico.

Mientras el 92% de los jóvenes pertenecientes al quintil de mayores ingresos terminó la secundaria, entre quienes integran el sector de menores ingresos el porcentaje desciende al 59,6%.

Pese a esta diferencia, los investigadores destacaron que la brecha se redujo en comparación con una década atrás, ya que el crecimiento de la terminalidad fue mayor entre los jóvenes de hogares con menores ingresos.Otro de los datos relevados muestra que las mujeres registran mayores niveles de finalización que los varones. En Argentina, el 78,8% de las jóvenes completó la escuela secundaria, frente al 70,7% de los hombres.

Los autores del informe sostienen que, además de aumentar la cantidad de egresados, el desafío sigue siendo reducir las desigualdades de origen y fortalecer las políticas de acompañamiento para garantizar que más estudiantes puedan finalizar sus estudios.