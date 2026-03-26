Alerta Sofía: cuántas veces se activó el sistema desde su implementación

El programa Alerta Sofía se activó recientemente por el caso de E., una niña de 2 años cuyo paradero fue motivo de una intensa búsqueda hace una semana.

El sistema permite difundir de manera masiva y a nivel nacional la imagen e información de niños, niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidos.

Desde su implementación en 2019, el Alerta Sofía se activó en ocho oportunidades en la Argentina, con el objetivo de facilitar la localización rápida de menores ante situaciones de posible desaparición.

Actualmente, cuatro casos continúan vigentes y mantienen repercusión a nivel nacional: el de Lian Flores en Córdoba, Loan Danilo Peña en Corrientes, Guadalupe Lucero en San Luis y Sofía Herrera en Tierra del Fuego.

Los restantes casos corresponden a niños y niñas que, tras la amplia difusión generada por el alerta, fueron hallados en buen estado de salud luego de intensos operativos de búsqueda.

Entre ellos se encuentra el de una bebé recién nacida en Salta que había sido robada de un hospital y cuyo hallazgo se logró tras la viralización del caso.

También el de una niña de 7 años que fue raptada por un hombre y rescatada horas después en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, en Punta Indio una menor de 10 años fue denunciada como desaparecida y luego del alerta fue encontrada dentro de la casa de una vecina en buen estado de salud.

El nombre del programa hace referencia al caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

El sistema fue creado en 2019 y funciona a partir de un comité conformado por el Ministerio de Seguridad, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de coordinar acciones urgentes ante casos de desaparición de menores.