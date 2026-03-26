La UNM firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), en un acto encabezado por el rector de la UNM, Alejandro Robba, y el presidente de la CIC, Roberto Salvarezza.

A partir de este acuerdo, el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas de la UNM fue reconocido como Centro Asociado de Múltiple Dependencia de la CIC.

Su misión será desarrollar tareas de investigación, capacitación y formación de recursos humanos, así como actividades de vinculación y transferencia en el campo de las políticas públicas, con el objetivo de generar alternativas para la transmisión de conocimientos y la aplicación de los resultados de sus investigaciones.

En el marco de la jornada también se realizó una visita al Edificio de Laboratorios de la UNM y un encuentro con autoridades, docentes, investigadores, becarios y becarias de la institución.

La iniciativa refuerza la importancia del trabajo conjunto entre organismos del sistema científico y universidades públicas, y pone en valor el conocimiento científico como herramienta estratégica para el desarrollo regional, destacando el aporte que la UNM puede realizar en este ámbito.

Universidad Nacional de Moreno