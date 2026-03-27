Operativo vehicular: detienen a un hombre con pedido de captura por homicidio

En el marco de un operativo de control vehicular realizado en la intersección de Colectora Sur y Puente Castro, personal de la Guardia de Ordenamiento Urbano y Tránsito procedió a detener un motovehículo debido a la falta de documentación reglamentaria.

Al requerirse la intervención policial, se verificó que el conductor registraba un pedido de captura activo por el delito de homicidio, por lo que fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Desde el Municipio se informó que los operativos preventivos y de control continúan desarrollándose en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes.

Municipalidad de General Rodríguez