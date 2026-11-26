La suba de los alimentos modificó los hábitos de compra de muchas familias. Productos que antes formaban parte de la mesa cotidiana, como la carne, los lácteos y algunas frutas, ahora se consumen con menos frecuencia o directamente dejaron de estar entre las opciones.

Las compras se hacen en cantidades más chicas y las promociones se volvieron una herramienta para intentar estirar el presupuesto.

“Mi situación económica hizo que cambiara la variedad de alimentos que consumía antes por la continua suba de los precios”, contó Rafaela Garcete, quien trabaja en el cuidado de adultos mayores. Según explicó, tuvo que reemplazar productos por otros más económicos y reducir las cantidades. “Hoy gasté más y también compré menos cosas. Dejé de comprar muchos alimentos que consumía antes. A veces no compro carne ni leche”, relató.

Ese cambio también se refleja en la frecuencia con la que se consumen determinados alimentos. Cristina Cordova, emprendedora, señaló que antes comía carne y pollo todos los días, pero ahora los incorpora algunos días de la semana. Algo similar ocurre con los lácteos y las verduras. Para cuidar el bolsillo, busca promociones, recorre ferias y almacenes de barrio y elige marcas que le permitan ahorrar.En los comercios también se advierte esta transformación.

Raymundo Ramos, dueño de la verdulería “De mi Barrio”, ubicada en el barrio La Perlita, contó que muchos clientes dejaron de comprar frutas como kiwi, arándanos y frutillas. Además, cambió la cantidad de mercadería que llevan: en lugar de comprar por kilo, eligen pocas unidades, como dos cebollas, medio zapallo o algunas naranjas.

La situación también repercute en el propio negocio.

Ramos recordó que antes compraba alrededor de 150 bolsas de papa y cebolla para vender durante la semana, mientras que ahora adquiere apenas seis o siete. Para sostener las ventas, ofrece promociones en cítricos, tomates y zapallitos, entre otros productos.

Frente a este panorama, la nutricionista Laura Vanina Abraham explicó que mantener una alimentación saludable no significa comer de manera perfecta, sino encontrar un equilibrio posible de sostener en la vida cotidiana.

Sin embargo, reconoció que las limitaciones económicas pueden llevar a consumir con menor frecuencia algunos alimentos de mayor costo, como determinados cortes de carne, quesos, lácteos y frutas y verduras.

Como alternativa, destacó el aporte de productos más accesibles, entre ellos los huevos y las legumbres, que permiten incorporar proteínas sin realizar un gasto elevado.

“Comer saludable no significa comprar artículos caros, especiales o de determinadas marcas.

Muchas veces, con alimentos básicos se pueden armar comidas nutritivas y variadas”, sostuvo.

La especialista también señaló que aprovechar los alimentos disponibles en casa ayuda a evitar desperdicios. A su vez, advirtió que las posibilidades de mantener una dieta equilibrada son muy diferentes según la realidad económica de cada persona.

Esta situación cobra especial importancia durante el embarazo, cuando las recomendaciones nutricionales deben contemplar los alimentos a los que cada familia puede acceder. “Una recomendación nutricional tiene verdadero sentido cuando no solo es adecuada, sino que también resulta posible de sostener en la vida cotidiana”, remarcó Abraham.

Entre compras más pequeñas, cambios de productos y búsquedas de ofertas, la alimentación también refleja las dificultades económicas que atraviesan los hogares.

El desafío es mantener una dieta variada y nutritiva cuando cada vez hay más límites a la hora de elegir qué llevar a la mesa.

Con info ANUNM