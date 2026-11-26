El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que dos de los nuevos contagios corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y los otros dos a la provincia de Buenos Aires.

En lo que va del año se notificaron 125 casos.Cuatro nuevos casos de viruela del mono fueron confirmados en el país, según el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Dos corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los otros dos a la provincia de Buenos Aires.Con estas incorporaciones, el total de casos confirmados durante 2026 asciende a 22, mientras que los notificados llegaron a 125.

El informe detalló que dos de los nuevos contagios corresponden al clado Ib y que uno de ellos presenta antecedente de viaje.

El 91% de los casos confirmados se concentra en la región Centro.

La Ciudad de Buenos Aires registra 12 contagios, seguida por la provincia de Buenos Aires, con cinco; Córdoba, con tres; San Juan, con uno; y Río Negro, también con uno.

En cuanto a las características de las personas afectadas, 21 son hombres y una es mujer. Las edades van de los 21 a los 53 años.

Además, entre los 12 pacientes que consignaron antecedentes epidemiológicos, diez señalaron relaciones sexuales con hombres como principal factor asociado.

En el marco del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox 2025-2026, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha la Red Nacional de Diagnóstico, integrada por más de 40 laboratorios públicos y privados distribuidos en las 24 jurisdicciones.

Desde su creación, la red estudió 447 casos sospechosos en 23 provincias e identificó 182 positivos en nueve jurisdicciones. Ante el escenario actual, la cartera sanitaria remarcó la importancia de sostener la vigilancia genómica, agilizar la derivación de muestras y profundizar el rastreo de contactos estrechos para prevenir posibles cadenas de transmisión local.