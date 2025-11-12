Allanamiento con tres arrestados y secuestro de vehículos robados en General Rodríguez

El sábado 8 de noviembre efectivos de la Policía Bonaerense por pedido de la UFI Nº 9 de General Rodríguez y la orden del Juzgado de Garantías Nº 2, con el apoyo de la Secretaría de Justicia y Política Criminal municipal, allanaron tres domicilios en el barrio Pico Rojo en los que arrestaron a tres personas y secuestraron armas, autopartes y vehículos robados.

El procedimiento se inició por una denuncia de agresión con arma de fuego por parte de un vecino que fue atacado dos veces en pocos minutos por algunas de las personas que se encontraban en los tres domicilios que están a pocos metros entre sí.Los efectivos policiales ingresaron a los tres inmuebles ubicados en Allende y Achaval de Pico Rojo, arrestando a los tres imputados por las amenazas y disparos con el objetivo de amedrentar y atacar al vecino afectado.En uno de inmuebles allanados se encontraron armas de fuego y municiones para la misma; además de una camioneta 4 x 4 Ford Ranger robada en Morón; un celular y un motor también sustraído.

En otro de los allanamientos fueron secuestrados dos celulares; y seis motores robados, de los cuales tres con denuncias en nuestra zona y los otros tres con pedidos de secuestro de los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza y Malvinas Argentinas. También se hallaron gran cantidad de autopartes con numeración suprimida.

Los arrestados quedaron a disposición del Poder Judicial y la carátula dice: “Amenazas agravadas, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y tenencia ilegal de arma de fuego civil”, estando la instrucción a cargo de la UFI Nº 9 de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez