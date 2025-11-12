Incidentes en el Torneo Evita de Fútbol: Enfrentamiento entre El Porvenir y San Carlos

Las primeras divisiones de los clubes San Carlos (de Ruta 23) y El Porvenir (del barrio Los Pinos), ambos de Moreno Norte, se enfrentaron a golpes una vez finalizado el partido correspondiente a los octavos de final del torneo municipal de fútbol “Evita”. Los incidentes se generaron luego de la tanda de penales que permitió la clasificación a la siguiente instancia a San Carlos. Según denunciaron testigos, jugadores y allegados a El Porvenir agredieron a simpatizantes del club contrario y se produjo una gresca. Ocurrió en la cancha del club Mirasoles, ubicada en Trujui, este domingo pasadas las 15.30. Los árbitros y veedores informaron al tribunal de disciplina del campeonato.

Ese mismo día, pero en este caso en el campo de juego de Los Pumas del barrio Villanueva, Juventud de la Victoria disputó un partido también por octavos frente a San Norberto de Cuartel V. Confidentes aseveraron que ante la derrota de los primeros, sus jugadores golpearon al árbitro, reclamándole la sanción de un off side que les habría permitido ponerse en ventaja. Una locura.

Lamentablemente son situaciones que se viven de manera cotidiana en competencias deportivas a lo largo y a lo ancho del país, pero que se viven de manera aún más asidua en el conurbano. En esta línea el reglamento del torneo “Evita” es riguroso: Club que genera incidentes es desclasificado en todas las categorías. Por este motivo se esperan sanciones ejemplares. Se darían a conocer este jueves por la tarde.

Aquí la cuestión tal vez sea la organización. Ya está demostrado que instancias definitorias no se pueden disputar en canchas desperdigadas en territorio. Se deben centralizar para evitar desmanes. Las pulsaciones a mil, rivalidades entre barrios, instituciones y jugadores, jugadas controvertidas, entre otros condimentos, son caldo de cultivo para que las cosas se descontrolen. Por el bien del fútbol y para que sea realmente una fiesta familiar.

NdE: El video está blureado porque hay menores de edad involucrados