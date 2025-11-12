Información oficial de Trenes Argentinos: Continúan las tareas luego del descalce en Liniers

Trenes Argentinos comunica que ya entregó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr Julián Ercolini; Secretaría N° 24 a cargo de la Dra. María Cavallero, todos los elementos solicitados en el marco de la causa que investiga el descalce ocurrido ayer en la línea Sarmiento.

En este sentido, la empresa remitió a la justicia las filmaciones existentes y el registrador de eventos de la formación. Asimismo, y por requerimiento del juzgado, representantes de la empresa concurrieron a la base Castelar junto a los cambistas -personal que realiza los cambios de vías- y personal de conducción, para realizar los test de alcoholemia y sustancias prohibidas.

Además, las áreas operativas de Trenes Argentinos iniciaron una investigación interna para aportar al esclarecimiento de este incidente y continúan trabajando bajo estrictas normas de seguridad operacional para que, todos los servicios que brinda, funcionen de acuerdo a las condiciones establecidas para el transporte de pasajeros.

El suceso se produjo ayer a las 15.50, cuando la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de la estación Liniers. El servicio estuvo limitado, desde el momento del incidente y hasta las 17.50, entre Castelar y Moreno. Desde las 17.50, los trenes comenzaron a circular entre las cabeceras de la localidad de Moreno y la terminal porteña sin detenerse en Liniers. La normalización total de la prestación se produjo a las 20.53.

Durante la jornada de hoy, el servicio funciona de manera completa y de acuerdo a los diagramas establecidos, con algunas demoras.

Actualmente, Trenes Argentinos trabaja en las tareas de encarrilamiento del último coche de la formación y en la evaluación de los daños ocasionados por el descalce en la infraestructura de vías, señalamiento, alimentación eléctrica y en el material rodante.

Una vez finalizado el proceso de remoción del tren, que se ejecuta con camión de vía y gatos hidráulicos, la formación será trasladada a los talleres que la empresa posee en Villa Luro para su revisión integral, y se iniciará la reparación del tendido ferroviario para recuperar el óptimo estado del sistema.