Robo a la Escuela Nº 3 de Moreno centro: La municipalidad afirma que las cámaras funcionan

A raíz de la publicación del ingreso de vándalos a la Escuela Nº 3 de Moreno centro durante dos días consecutivos, y la versión que circulaba entre los vecinos de que las cámaras de vigilancia no funcionaban, una fuente de la secretaría de Seguridad se comunicó para confirmar que operan correctamente. Para ratificar sus dichos envió imágenes de la esquina de Camilli y Bartolomé Mitre y de Bartolomé Mitre casi esquina Victorica.

El mismo confidente agregó que la entrada de los delincuentes ocurrida este martes por la noche fue detectada en flagrancia y que fue notificada al Comando de Patrullas de Moreno. Hicieron un seguimiento hasta que los perdieron en la zona de La Reja. Los ladrones se movilizaban en un auto y se llevaron tres ventiladores. Las imágenes ya estarían en poder de la fiscalía interviniente. Aseguró que por motivos vinculados a la investigación, no son difundidas. Al menos, por el momento.