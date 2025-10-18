Allanamiento contra el narcotráfico en General Rodríguez

En el día miércoles se llevó adelante un allanamiento en el barrio Pico Rojo, en un trabajo conjunto con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.Durante el operativo se secuestró una importante cantidad de cocaína pura, marihuana compacta, varias dosis de cocaína listas para su comercialización, una prensa hidráulica, una máquina de contar billetes y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

Fueron detenidas dos personas mayores de edad, integrantes de una organización narcocriminal que operaba tanto en General Rodríguez como en otras localidades, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa interviene el Juez Federal Ariel Lijo. Seguimos trabajando intensamente en la lucha contra el narcotráfico, para cuidar la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez