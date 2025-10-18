Para acercar la justicia a los vecinos, la diócesis firmó un convenio con la Procuración bonaerense

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, firmó un convenio marco de colaboración con el Obispado de Merlo – Moreno, representado por el Monseñor Juan José Chaparro y la Federación de Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo (FGHC), representada por Leonardo Silio.

El objetivo principal de este acuerdo es establecer un marco institucional para facilitar la cooperación y asistencia entre las partes en temas de interés común. En tal sentido, se busca promover el desarrollo de proyectos y programas conjuntos que se alineen con las misiones y funciones de las instituciones involucradas; principalmente en materia de acceso a la justicia.

La Federación de Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo, una organización sin fines de lucro, se dedica al desarrollo de centros barriales como respuesta integral a personas en vulnerabilidad social y/o con consumo problemático de drogas.

En esta oportunidad, también se suscribió un convenio específico que contempla la instalación de una oficina de atención en el Centro Barrial Nuestra Señora de Lourdes, perteneciente a la Parroquia San Martín de Porres, ubicada en el Barrio Manantiales del partido de Moreno.

La iniciativa permitirá acortar distancias entre las dependencias judiciales y la comunidad, especialmente en las zonas periféricas.

La nueva oficina brindará un servicio de acompañamiento interinstitucional e interdisciplinario, ofreciendo asesoramiento, asistencia jurídica y, en los casos necesarios, derivación asistida a personas en situación de vulnerabilidad.

Entrevista con el padre Leonardo Silio