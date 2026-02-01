Allanamiento y detención por un hecho de violencia de género en General Rodríguez

La Policía de General Rodríguez, con la colaboración de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales municipal, llevó adelante un procedimiento que culminó con un allanamiento y la detención de un hombre acusado de haber intimidado a su pareja con un arma blanca, amenazándola de muerte. El hecho investigado ocurrió días atrás en el domicilio de la víctima.

A partir de la denuncia radicada por la mujer en la Comisaría de la Mujer, intervino el Juzgado de Garantías Nº 1, que dispuso el allanamiento del domicilio del agresor, ubicado en el barrio Güemes. Como resultado del operativo, el imputado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, el personal policial procedió además al secuestro de varias armas de fuego, entre ellas una escopeta, una pistola y un revólver, así como municiones de distinto calibre, las cuales quedaron incorporadas a la causa.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 del Departamento Judicial de General Rodríguez, que continúa con las actuaciones correspondientes.

Municipalidad de General Rodríguez