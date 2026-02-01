Detuvieron en General Rodríguez a un hombre acusado de violencia de género

Este viernes, personal policial detuvo a un hombre de 33 años en el marco de una causa por hechos de violencia de género denunciados por su ex pareja.

El procedimiento se llevó a cabo con la colaboración de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales del Municipio.

La detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1, luego de la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de General Rodríguez.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para prevenir la violencia de género, acompañar a las personas en situación de violencia y garantizar la protección de las víctimas.

Municipalidad de General Rodríguez