Importante avance para el abordaje del insomnio en niños, niñas y adolescentes con autismo

La Defensoría del Pueblo bonaerense, a través del Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, participó de la presentación virtual de un documento científico sin precedentes sobre el tratamiento del insomnio en menores de 18 años con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Martello, se destacó la importancia de este estudio elaborado por la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad del Sueño, el cual arroja evidencia que interpela directamente a la gestión pública: el insomnio en el autismo debe tratarse como una urgencia sanitaria.

«La evidencia nos muestra que estamos llegando tarde», sostuvo Martello.

«La literatura científica confirma que hasta el 83% de los niños, niñas y adolescentes con autismo sufren alteraciones del sueño. Sin embargo, los registros médicos muestran que apenas un 4,5% tiene este diagnóstico formal».Una brecha que afecta la calidad de vida

El responsable del Observatorio subrayó que esta disparidad estadística indica una naturalización peligrosa: se asume que es «normal» que un niño o niña con autismo duerma mal, sin dimensionar que la falta de descanso agrava sus desafíos diarios.

El documento presentado detalla que el sueño insuficiente en esta población:

– Dispara la irritabilidad.

– Afecta negativamente el aprendizaje.

– Deteriora la calidad de vida de todo el grupo familiar.

«No podemos ignorar esta realidad. Entender y diagnosticar el sueño es proteger el derecho a la salud integral de estos niños y adolescentes», concluyó el Defensor Adjunto.

