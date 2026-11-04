Allanamientos en Cuartel V: secuestraron un arma y detuvieron a tres personas

Como resultado de dos allanamientos realizados en la zona de Cuartel V, en el primero fueron aprehendidos Abigail Agüero (23) y Jesús Cardozo (22) realizándose el secuestro de una Escopeta tipo Pistolón, doble caño, sin numeración ni marca visible, calibre 16, con 8 cartuchos del mismo calibre intactos, 3 tres cartuchos calibre 9 mm y 3 celulares.

En tanto en el segundo, se concreta la aprehensión de un menor de edad y se procede al secuestro de vestimentas varias y 2 celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Al tratarse de un menor de edad intervienen la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de menores y el Juzgado Penal Juvenil Nº 1.

Con respecto a Cardozo y Agüero interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, dependencias judiciales de Moreno-General Rodríguez.

Los mayores de edad están acusados de los delitos de portación ilegal de arma de guerra y el menor de edad fue aprehendido acusado de Homicidio Criminis Causa en grado de tentativa; robo agravado y portación de arma de fuego.

Cardozo y Pereyra eran buscados por intento de robo de la camioneta de un vecino de la zona quien, en el hecho, recibió un disparo de arma de fuego.

Los ladrones se trasladaban en una moto vehículo 110 de color blanco.

Fue de gran importancia, durante el período de investigación hasta llegar a los allanamientos, el material que aportó el Centro de Monitoreo Municipal, a través de las imágenes de las distintas cámaras de seguridad