Policiales

Detuvieron a un hombre tras robar plantas de un vivero en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
04
Nov

Un hombre de 32 años fue detenido luego de sustraer cuatro macetas con plantas de un vivero ubicado sobre la Ruta 24.

Había ingresado al predio junto a otro sospechoso, que logró escapar.

La Policía recuperó los elementos robados a pocos metros del comercio.

El episodio ocurrió este miércoles en el Vivero Ianni, situado a la altura del kilómetro 1 de la Ruta 24. Tras recibir un alerta por un robo en curso, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al establecimiento y se entrevistaron con la propietaria.

De acuerdo con la información policial, dos hombres habían ingresado al lugar luego de trepar y saltar un alambrado perimetral de aproximadamente dos metros de altura.

Una vez dentro, tomaron cuatro macetas de 10 litros con plantas de la variedad Olea texanum y escaparon a pie por la calle Ejército de los Andes, utilizando un carrito metálico para trasladarlas.

A partir de las características aportadas, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona y consiguieron interceptar a uno de los sospechosos a unos 50 metros del vivero.

Se trata de Miguel Z., de 32 años, domiciliado en el partido de Moreno.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el carrito y recuperó las cuatro plantas sustraídas.

En tanto, el segundo involucrado logró escapar y es buscado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 1ª de General Rodríguez y quedó a disposición de la UFI en turno del distrito, en el marco de una causa por robo calificado por escalamiento.

Municipalidad de General Rodríguez