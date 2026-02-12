Allanamientos por narcotráfico: un detenido y droga secuestrada en General Rodríguez

Durante el fin de semana, efectivos policiales realizaron tres allanamientos en la zona de Camino a Navarro y Bolívar, en el barrio Villa Arrarás, en el marco de una investigación impulsada por la Secretaría de Justicia, Seguridad y Política Criminal del Municipio, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los operativos, fue detenida una persona vinculada a la venta de estupefacientes y se secuestraron dosis de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos utilizados para la comercialización de droga.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos y permitió detectar una red de venta de estupefacientes que afectaba a distintos barrios del distrito, especialmente al barrio Bicentenario.

El análisis del material incautado permitirá avanzar en la desarticulación de estas organizaciones delictivas.

El Municipio continúa trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad para fortalecer la prevención del delito y garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la Municipalidad de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez