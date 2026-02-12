General Rodríguez: La Policía persiguió y aprehendió a dos motochorros que se resistieron con armas de fuego

Gracias al trabajo y la coordinación permanente del Municipio, a través de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Política Criminal, junto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, efectivos policiales lograron aprehender a dos motochorros que habían robado una motocicleta y se resistieron al accionar policial utilizando un arma de fuego.

Mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo, los efectivos recibieron una alerta por el robo reciente de una motocicleta Honda Wave, junto con la descripción de los autores. Minutos después, en la intersección de las calles Corrientes y Trueba, divisaron un rodado con dos ocupantes cuyas características coincidían con las informadas, por lo que iniciaron su persecución.

Durante el intento de fuga, el acompañante efectuó un disparo con un arma de fuego contra el personal policial, sin lograr impactar en ninguno de los efectivos. Al repeler la agresión, un policía hirió a uno de los sospechosos en la espalda, lo que permitió la reducción y aprehensión de ambos.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron la motocicleta sustraída, el arma utilizada y teléfonos celulares pertenecientes a los aprehendidos. Los mismos tienen 19 y 17 años de edad y fueron trasladados a la Comisaría 2ª Las Malvinas. La causa quedó a cargo de la UFI N° 6.

El Municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires continúan trabajando de manera articulada con la Policía para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos de la Municipalidad de General Rodríguez, mediante patrullajes constantes, operativos dinámicos y el análisis de estadísticas criminales y del mapa del calor del delito.

Municipalidad de General Rodríguez