Allanamientos y detención en el barrio Altos del Oeste

Este jueves 22 de enero, personal policial, con la colaboración de la Secretaría de Justicia y Política Criminal municipal, llevó adelante dos allanamientos en el barrio Altos del Oeste, en el marco de una investigación por un intento de homicidio ocurrido el pasado 17 de enero.

Como resultado de los procedimientos, se logró la detención del presunto autor del hecho y el secuestro de armas, distintos elementos vinculados a la causa y pertenencias de la víctima.

La persona agredida permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado. La causa es instruida por la UFI N° 9 del Departamento Judicial de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez