Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respirato

Comenzó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis en bebés y niños pequeños.

La aplicación de esta vacuna durante el embarazo permite prevenir las formas graves de la enfermedad durante los primeros meses de vida.Los anticuerpos generados por la vacunación se transmiten al bebé a través de la placenta y la lactancia, brindando protección a las y los recién nacidos desde el nacimiento.

La vacuna contra el VSR se aplica de manera gratuita en los vacunatorios de la Provincia.

En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega puede accederse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, en el Vacunatorio de los Consultorios Externos.

Está destinada a personas gestantes que se encuentren cursando un embarazo entre la semana 32 y la 36 inclusive. La aplicación es gratuita y obligatoria.

