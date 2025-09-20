Allanan seis domicilios y detienen a los receptores del cargamento de cocaína de una avioneta que fue decomisado a principio de año

Una aeronave Cessna 210 fue hallada con 358 kilos de cocaína en la localidad de Ibicuy (Entre Ríos) el 22 de enero de este año por la Policía provincial con apoyo del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional Argentina. En esa ocasión, el piloto de nacionalidad brasilera y una mujer de nacionalidad peruana fueron detenidos.A partir de febrero, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú y con la intervención del Fiscal Federal Pedro Rebollo y la Procuraduría de Narcocriminalidad, el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la Fuerza llevó a cabo las tareas investigativas mediante las cuales pudieron constatar que se trataba de una organización transnacional con ramificaciones en la República Federativa de Brasil, Estado Plurinacional de Bolivia, República del Perú y en nuestro territorio nacional.Luego, el 24 de junio, los gendarmes allanaron cuatro domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en Carlos Cazares, en donde detuvieron a un piloto de nacionalidad peruana vinculado con la red de narcotráfico aéreo. Además, entre los elementos incautados se destacaba un simulador de vuelo con el que realizaban practicas para luego realizar la logística de traslados aéreos.Siguiendo con las investigaciones, por orden del Magistrado Interviniente, los uniformados junto con personal del Destacamento Móvil 6, Escuadrón Fuerzas Especiales “Alacrán” y otras Unidades de la Fuerza, realizaron la inspección de cinco domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Durante los allanamientos, los funcionarios detuvieron a cinco personas (cuatro de nacionalidad peruana y un argentino) que estuvieron involucrados en las maniobras de la organización narcocriminal y cumplían el rol de recepcionistas de estupefacientes.

En el domicilio de General Rodríguez, los gendarmes estaban inspeccionando el galpón cuando descubrieron que debajo de un cúmulo de tierra se ocultaba un búnker subterráneo. En el mismo, se alojaban 22 paquetes de cocaína. También, decomisaron 30 ladrillos en un departamento de la zona de congreso. De esa manera, los gendarmes incautaron un total de 49 kilos 670 gramos de la droga.

También, los uniformados incautaron 15.500 dólares, 2.140.000 pesos, tres balanzas de precisión, un vehículo, celulares, chips, disco rígido, posnet, entre otros elementos de interés para la causa.

argentina.gob.ar