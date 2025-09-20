Universidades: la Provincia impulsa redes federales de investigación ante el ajuste nacional

La Comisión de Investigaciones Científicas abrirá una convocatoria que promueve la asociación entre unidades académicas asentadas en territorio bonaerense con otras del resto del país, para investigar temas estratégicos de relevancia provincial.

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) lanzará la convocatoria al primer tramo de los Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y la Tecnología..El llamado abrirá el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 21 de octubre de 2025 inclusive. Está dirigido a universidades públicas con asiento en territorio bonaerense, que deberán asociarse con unidades académicas de otras regiones del país que hayan firmado acuerdos de colaboración técnica y académica con la Provincia.

La intención es constituir redes federales de investigación en temas estratégicos para la Provincia de Buenos Aires y fomentar la interacción entre las universidades de esta región con las del resto del país. La iniciativa permitirá apuntalar el sistema científico y universitario más allá de los límites provinciales, complementando incluso líneas de trabajo que quedaron truncas por falta de financiamiento nacional. Cabe recordar que la inversión en Ciencia y Tecnología a nivel nacional se encuentra en sus mínimos históricos en relación al PBI (0,153%), peor que en la última dictadura y que durante la crisis económica del 2002. A su vez, la subejecución presupuestaria en esta área alcanzó el récord de 13% en 2024. A contratendencia de este proceso, la CIC vuelve a ratificar no sólo su rol clave en el desarrollo del sistema científico tecnológico provincial sino también su voluntad para extender su influencia en la construcción de redes de ciencia y tecnología a lo largo y ancho del país. Detalles de la convocatoria Los equipos de investigación de universidades públicas con asiento en la Provincia que deseen inscribirse tienen que conformar una red con universidades o unidades académicas de otras regiones del país que hayan suscripto un convenio marco de colaboración con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cada red se compondrá entre 3 y 5 nodos -en referencia a las Universidades o unidades académicas- de los cuales al menos uno de ellos deberá tener asiento en territorio bonaerense.

Las ideas-proyecto tendrán que enmarcarse en alguna de las siguientes áreas temáticas consideradas estratégicas para el territorio provincial: Energía y transición energética; Acceso y manejo de recursos hídricos; Estudios del Mar; Salud (cannabis y dengue – arbovirus); Cambio climático y ambiente; Federalismo; y Empleo y juventud. A su vez, en este primer tramo, que se denomina “preparatorio”, se valorará especialmente la paridad de género en las duplas directivas de cada presentación. Una vez terminada la selección de proyectos, se iniciará el segundo tramo, denominado “sustantivo”, que se desarrollará en 2026 y cuyas condiciones se publicarán oportunamente por el organismo científico provincial. Para más información, en la web de la CIC se encuentran las bases de la convocatoria.

CICPBA