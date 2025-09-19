Terminó la operación de Thiago Medina en el Hospital de Moreno: Se espera su evolución

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente y le extrajeron el bazo. Además tiene costillas fracturadas y afectados pulmones, riñones e hígado. Sigue en Terapia Intensiva, con respiración asistida. El parte médico oficial reza lo siguiente

*Parte médico oficial*16:30 – Viernes 19 de Septiembre (Correspondiente al anunciado para las 18:00)*Hospital Mariano y Luciano de la Vega* _Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires_El paciente Thiago Medina fue intervenidoquirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución . Pronostico reservado