Allanaron en General Rodríguez la vivienda de uno de los detenidos por arrojar bombas molotov frente al Congreso

La Justicia avanzó con un allanamiento en la vivienda de uno de los acusados de haber arrojado bombas molotov durante las protestas registradas frente al Congreso, en el marco del debate por la reforma laboral.

La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este luego de la detención del sospechoso, concretada el 18 de marzo en el partido bonaerense de General Rodríguez.

Se trata del quinto implicado identificado en la causa por los incidentes ocurridos el pasado 11 de febrero.

De acuerdo con fuentes oficiales, al momento de su aprehensión el hombre llevaba una mochila que contenía un bidón con líquido combustible, prendas que habría utilizado durante los ataques, dos teléfonos celulares y una importante cantidad de panfletos políticos.

Tras el arresto, se dispuso el allanamiento de su domicilio en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades en los hechos. Con esta detención, ya son cinco los imputados, acusados de fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, además de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.

Para la Fiscalía, los detenidos habrían actuado de manera organizada, con roles previamente asignados durante las manifestaciones.

La identificación del sospechoso fue posible a partir del análisis de imágenes de distintas fuentes, entre ellas registros de cámaras de monitoreo urbano y material audiovisual de medios de comunicación.

El cruce de esa información, realizado por áreas especializadas de investigación, permitió alcanzar un alto grado de coincidencia en la identidad del acusado, lo que derivó en la orden de detención dispuesta por la Justicia.