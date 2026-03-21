21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha para concientizar y promover la inclusión

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada que tiene como objetivo generar conciencia, difundir información, derribar estigmas y visibilizar la realidad de las personas que presentan esta condición genética.

La fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con el fin de promover una mayor comprensión sobre el síndrome de Down y fomentar el respeto por los derechos, la dignidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Por qué el 21 de marzo?

La elección del día responde a una referencia directa a la genética: el 21 del tercer mes simboliza la trisomía 21, nombre formal del síndrome de Down, que implica la presencia de tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos.Sobre el síndrome de Down

El síndrome de Down es una condición genética que se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional, lo que influye en el desarrollo durante la gestación y después del nacimiento. El grado de discapacidad intelectual puede variar en cada caso.

La trisomía 21 puede estar asociada a algunas condiciones de salud, entre ellas:cardiopatías congénitasinfecciones respiratorias y apnea del sueñohipotiroidismo, celiaquía, pérdida auditiva y cataratashipotonía muscularmayor predisposición a enfermedades como Alzheimer o leucemia

El rol de ASDRA en Argentina

En nuestro país, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) trabaja desde 1988 por la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Fundada por familiares, la organización brinda acompañamiento y promueve acciones de concientización e inclusión social.

La iniciativa de las medias de coloresDurante esta jornada se promueve el uso de medias de colores llamativos o diferentes como forma simbólica de visibilización.

Los calcetines fueron elegidos por su similitud con la forma de los cromosomas.

El uso de pares distintos representa la diversidad y busca generar conversaciones sobre la importancia de la inclusión y la eliminación de prejuicios en los ámbitos educativo, laboral y social.

El Día Mundial del Síndrome de Down constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva, que garantice igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.