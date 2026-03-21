Detuvieron a un portero de la primaria Nº 7 de La Reja acusado de abuso sexual contra una nena de seis años

El portero de la escuela primaria Nº 7 de La Reja fue detenido acusado del delito de “abuso sexual de una menor de 13 años agravado por ser perpetrado con acceso carnal y por configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”. Se negó a declarar ante la justicia.

Durante la tarde de este viernes 20 de marzo, agentes de la comisaría Moreno 7ª procedieron a arrestar al auxiliar de la primaria Nº 7 de la localidad morenense de La Reja. Este sujeto, de nombre Claudio y 40 años de edad, está acusado de un crimen aberrante: lo señalan como el autor del abuso sexual contra una nena de 6 años, alumna del establecimiento.

El suceso por el cual este portero es sospechoso ocurrió la semana pasada en las instalaciones de la institución educativa, pero la familia de la víctima se enteró el domingo cuando la niña, muy angustiada, se lo contó a sus padres. El lunes radicaron la denuncia en la seccional de La Reja. Ese mismo día el auxiliar fue trasladado hasta la comisaría en un patrullero y posteriormente recuperó la libertad.

Ya con la intervención de la Dra. Luisa Pontecorvo, una de las titulares de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la investigación tomó impulso. La Dra. Milagros Giménez, auxiliar letrada de la fiscalía, solicitó una serie de medidas procesales, cuyos resultados se conocieron este viernes.

Las fuentes consultadas indicaron que la pericia psicológica, realizada a través de Cámara Gesell, al igual que el informe médico genital, fue contundente: la pequeña, de 6 años y reciente alumna de 1º grado de la escuela, había sufrido abuso sexual. Aunque no trascendieron detalles, los testimonios afirmaron que la niña fue encontrada por una compañerita encerrada en una dependencia de la institución, con sus prendas íntimas bajas. Rápidamente centraron las sospechas en el auxiliar de nombre Claudio.

Cuando los rumores sobre este suceso se propagaron en la comunidad educativa, principalmente el martes, la secretaría de Inspección en Educación del distrito dispuso la separación del portero, de la directora y de una maestra. Padres exigieron respuestas en la puerta de la institución. Uno de los reclamos estuvo centrado en la falta de información de las autoridades escolares hacia las familias. Desde ese momento se emitieron varios comunicados oficiales, difundidos a través de WhatsApp.

La carátula de la causa es “abuso sexual de una menor de 13 años agravado por ser perpetrado con acceso carnal y por configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”. Este sábado el auxiliar (quien había sido detenido en su casa por personal policial durante la tarde del viernes) se sentó frente a la Dra. Luisa Pontecorvo y el secretario de la fiscalía Dr. Pablo Córdoba. El acusado tenía una abogada particular que no se presentó en la audiencia, por lo tanto fue asistido por una defensora oficial. El portero se negó a declarar. Seguirá detenido en los calabozos de la comisaría 7ª de La Reja.