Denuncia por abuso en la Primaria Nº 7: desplazaron a un auxiliar, a la directora y a una maestra mientras esperan pericias

El lunes se asentó una denuncia por abuso sexual en las instalaciones de la primaria Nº 7 de La Reja. Los responsables de la presunta víctima, de primer grado, acusaron a un auxiliar. Todavía la justicia no realizó las pericias. Desde los organismos oficiales decidieron el desplazamiento preventivo de la directora, una maestra y el portero señalado.

Una familia denunció, en la comisaría 7ª de Moreno, un abuso sexual contra una nena de 6 años. La presentación se realizó el pasado lunes 16 de marzo. El suceso se habría producido presuntamente la semana pasada dentro de las instalaciones de la escuela primaria Nº 7 “Antártida Argentina”, ubicada en la esquina de la avenida Storni y la calle Elpidio González de la localidad morenense de La Reja. Se desconocen detalles.

La comunidad educativa tomó conocimiento de este hecho el mismo lunes, en horas tempranas, cuando un patrullero se hizo presente en el establecimiento y trasladó al auxiliar, quien sería el acusado, hasta la comisaría. Este movimiento generó inquietud y una ola de rumores que fue escalando con el correr de las horas.

Durante la mañana del martes, un grupo de padres se acercó hasta la institución, en reclamo de información y explicaciones. Estuvieron presentes autoridades de la secretaría de Inspección de Educación del distrito. La reunión fue encabezada por la Inspectora de Educación Primaria y se labró un acta. Por la tarde no hubo clases, aunque las puertas quedaron abiertas.

La causa es instruida por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo. Una alta fuente judicial afirmó que el auxiliar está a disposición de la investigación y que nunca estuvo detenido. Esta última situación está vinculada a que aún no se le tomó declaración al denunciante, por lo tanto las pericias psicológicas a la presunta víctima no se realizaron. Son pesquisas muy sensibles, donde cada paso debe ser firme.

La preocupación de la comunidad motivó que desde la dirección remitieran una serie de comunicados a través de los grupos de WhatsApp de las familias. El primero de ellos refiere, luego de invitarlos a acercarse a la escuela, que “les comentamos desde que tomamos conocimiento estamos trabajando conjuntamente con las autoridades correspondientes y estamos a disposición en tanto se nos requiera”.

El segundo, en los párrafos más destacados, afirmó que “a nivel educativo se han iniciado las intervenciones administrativas para determinar responsabilidades del personal docente”. Agrega que “la escuela debe ser un lugar de confianza para las familias y de cuidado para nuestros estudiantes. Se continuará escuchando y atendiendo las demandas de las familias que deseen acercarse”.

El último, reveló una decisión: “con el aval de la Jefatura Distrital se informa que la directora de la escuela y la maestra de 1º grado han sido desplazadas preventivamente de la institución al igual que el personal auxiliar denunciado”.

Confirmamos a través del área de auxiliares del Consejo Escolar esta medida respecto al portero. Consultamos a través de WhatsApp a la secretaria de Inspección de Educación de Moreno, profesora Karina Ramírez, sobre esta decisión con relación a la directora y a la docente. La respuesta fue la misma de siempre: silencio. Ramírez solo atendió a la prensa en momentos de su asunción en el cargo, durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora. En el cambio de gobierno, el puesto lo conservó, pero mutó su postura ante la prensa.

Por lo pronto la investigación avanza, con los tiempos que maneja la justicia. Entendemos que las familias demandan certezas y respuestas contundentes. Deberán esperar y confiar en las autoridades intervinientes.