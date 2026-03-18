El temporal en Moreno: Así atravesó el viento Ruta 23 y pasó por el barrio Sambrizzi

Cinco minutos antes de las 13 horas de este martes 17 de marzo, el temporal que venía amenazando desde la mañana, se convirtió en una realidad. Los fuertes vientos afectaron varias zonas de Moreno, pero donde más se sufrió fue el barrio Sambrizzi de Paso del Rey. Fueron cinco cuadras sobre la calle Corvalán, desde Alvear hasta la colectora sur de la Autopista del Oeste.

En estos dos videos, uno capturado sobre la Ruta 23 a la altura del complejo habitacional Las Catonas y el otro de una cámara de seguridad del local de ventas de piletas Crisci, se ve como el viento llegó al barrio Sambrizzi, donde generó la mayor parte de los daños sufridos en el distrito.