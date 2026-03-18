PAMI: Cómo funciona la nueva herramienta para seguir envíos a domicilio

A través de la sección «Mis entregas», los afiliados ahora pueden monitorear el estado de sus insumos desde la plataforma digital.

La gestión de insumos médicos sumó una nueva herramienta de transparencia.

PAMI incorporó en su plataforma oficial la sección «Mis entregas», una función que permite a los usuarios realizar un seguimiento detallado de los envíos a domicilio de higiénicos absorbentes descartables.

El sistema permite rastrear pañales y apósitos en tiempo real, brindando información sobre cada etapa del proceso: desde el armado del paquete hasta el momento en que el repartidor se encuentra en camino al domicilio.

Dentro de la pestaña «Solicitudes», los beneficiarios pueden verificar si el pedido está en preparación, en viaje o si ya fue entregado.

Además, la plataforma permite visualizar el contenido del paquete y confirmar los datos del domicilio registrado, evitando errores en la logística y eliminando la necesidad de realizar trámites presenciales o consultas telefónicas constantes.

Desde el organismo señalaron que la medida busca aportar previsibilidad y simplificar la distribución, mejorando la trazabilidad de los pedidos y eliminando intermediarios innecesarios.

Para quienes ya completaron sus recepciones, la herramienta también cuenta con un «Historial» para consultar entregas pasadas.

Ante cualquier inconveniente o duda sobre la dirección de entrega, los afiliados pueden comunicarse al 138 (opción 0) o acercarse a la agencia más cercana.