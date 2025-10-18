Allanaron un matadero ilegal de caballos en el barrio El Vergel de Cuartel V

La Policía de Pilar desarticuló un matadero ilegal dedicado a la faena de caballos en el barrio El Vergel de Cuartel V, tras una denuncia por el robo de equinos de un haras de Pilar.

La investigación se inició luego de que el sábado pasado se reportara la sustracción de seis caballos del Haras La Quebrada de Pilar. Las pesquisas condujeron a las autoridades hasta una propiedad en Moreno. Específicamente ubicada en la intersección de las calles Vespucio y Curapaligüe del barrio El Vergel de Cuartel V.

Durante el allanamiento, se detuvo a un hombre de 53 años. En el lugar, se encontraron catorce caballos adultos y tres crías sin la documentación correspondiente, además de carne equina almacenada en un freezer. También se secuestró un arsenal que incluía un pistolón, un rifle, un revólver y otras armas de fuego y blancas, incluyendo cuchillos de desposte.

El detenido enfrenta cargos por Robo de ganado mayor y Tenencia ilegal de arma de fuego. Interviene la UFI 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal.