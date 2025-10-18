Levantaron parcialmente la clausura de la Curtiembre de Paso del Rey y vuelve el proceso básico

Este viernes autoridades de la secretaría de Ambiente de Moreno se reunieron con delegados de los trabajadores de la Curtiembre de Paso del Rey, a raíz de la clausura que llevó adelante la municipalidad, en medio de la lucha por sostener los puestos de trabajo.

A través de la cuenta de Instagram del área comunal, publicaron el siguiente texto: “Nos reunimos con delegados de los trabajadores de la Curtiembre Paso del Rey a efectos de acompañarlos en el proceso de saneamiento del pasivo ambiental generado por la empresa con el objetivo de adecuar la gestión y la recuperación de la fuente laboral. Nos han manifestado su preocupación por el daño ambiental producido. Hemos conformado una mesa de trabajo poniendo como metas el cuidado ambiental y la protección laboral”.

Por este motivo se decidió levantar, al menos parcialmente, la medida prohibitiva que había decretado la comuna. La Curtiembre, en proceso de concurso de acreedores, volvió a recibir cueros para un proceso básico, sin utilizar la planta de tratamiento. Justamente este sector es que había motivado la inspección de la municipalidad.

De unos 150 empleados (incluido el sector administrativo) hoy trabajan medio centenar. Se echaron personas sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Se pagan los salarios de manera semanal, no superando los 200.000 pesos en promedio. Este lunes se realizó una protesta, que incluyó la permanencia en las instalaciones.

La quita de las retenciones a la exportación de cueros, decidida por el gobierno de Javier Milei, tuvo impacto directo en la industria curtidora. También el retiro de subsidios, por ejemplo a la energía eléctrica. Se beneficiaron los frigoríficos, desde donde se envía el cuero (con solo el salado, proceso para el cual se necesita una baja inversión) directamente al exterior. Se están produciendo despidos en las curtiembres.

En esa línea, hoy en la Curtiembre solo se sala el cuero y se exporta a Brasil. Para este proceso no utilizan la planta de tratamiento de efluentes, que desemboca en el río Reconquista.